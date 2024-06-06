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- 専用M381 時代金工銅製跳猪 置物 幅35.5cm 塗木箱入 秀門? 干支動物
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商品詳細
◎同梱不可◎時代金工銅製跳猪像置物床置幅35.5cm塗木箱入在銘秀門?干支銅像動物銅製猪の置物です。躍動感ある細密な作品です。秀門？と見受けられる刻印が入っており、お調べしましたが詳細不明となっております。写真の黒塗木箱に収まっております。経年によるスレ、キズ、ヨゴレ、緑青等はありますが目立つダメージやガタツキはないものです。写真にてご確認をお願いいたします。高約18cm幅約35.5cm奥行約13.5cm重量約3539g木箱サイズ(W)39.2cm×(D)29cm×(H)29cm重量約2300gp803
http://narcologia.ru/goods/tenet731563.html
http://narcologia.ru/goods/moped421868.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless712559.html
専用M381 時代金工銅製跳猪 置物 幅35.5cm 塗木箱入 秀門? 干支動物
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