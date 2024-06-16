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ガラス置物
商品番号 F86188251639
商品名

ガラス置物
ブランド名 Fvital
特別価格 税込 5,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中国の方からの頂き物です。器と台座、4セットです。裏に滑り止めがついていますので、飾る用のものだと思います。色味がとても綺麗です。ブランドや作家さんの説明書を紛失してしまい、詳しくはわかりません。お値段含め、何かありましたらご遠慮なくご相談くださいませ。
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