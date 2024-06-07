専用　古伊万里猪口等まとめて27点　直径4.2~8.5㎝　東Y5-0919②



古伊万里蕎麦猪口の通販 by ナール's shop｜ラクマ



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底の窯傷が1点あります。縁の微細な欠け2点、高台の欠け3点と蛤傷1点（青ののぞき）、茶碗の縁の欠け1点、ニュー1点あります。=土日祝日 発送不可 トラブル防止の為=常時携帯を持っていないので返信が遅れる場合があります。時間指定はできません。同じIDで複数ご購入の場合、同梱させて頂きます。基本的には、ゆうパック元払いです。個別をご希望でしたら、ご購入後取引メッセージに連絡してください。ない場合は、同梱いたします。違うIDでの同梱発送は、 ご連絡お願い致します。__________________絨毯は、畳めるものは畳んで発送致します。___________________発送は、随時行なっておりますが、混み合っております。お時間いただく場合もあります。よろしくお願い致します。