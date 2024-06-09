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ブルーロック展　ぱしゃこれ　凪誠士郎　まとめ売り
商品番号 U93943288463
商品名

ブルーロック展　ぱしゃこれ　凪誠士郎　まとめ売り
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 2,311 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブルーロック展ぱしゃこれpremiumになります。スリーブに入れ日の当たらない暗所にて大切に保管しておりました。凪　12番…9枚凪　36番…10枚カラー凪　41番…4枚抱き合わせ時光…10枚斬鉄…6枚吉良…6枚我牙丸…2枚馬狼…2枚定価＋送料＋メルカリ手数料の価格になっております。発送は画像のスリーブに入った状態からまとめて両面段ボールシートしopp袋に入れたものを封筒にて匿名発送します。他モノクロカイザーや凛、黒名も同様に出品予定ですので同梱は大歓迎です。お気軽にお声掛けください。
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