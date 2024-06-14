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VEMURAM SHANKS ODS-1
商品番号 P75977826820
商品名

VEMURAM SHANKS ODS-1
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 16,555 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SHANKSODS-1VEMURAM去年に楽器店にて新品で購入したものです。自宅で数回使用した程度です。出品日当日、動作確認済みです。写真の通り、本体右側に小さな傷があります。付属品：保証書(期限は切れております。購入日の証明としてご覧ください。)、説明書、メーカーのステッカー、上部トリマー調整用ドライバーゆうパケットプラスにて発送いたします。ご購入お待ちしております。#VEMURAM#SHANKSODS_1種類···エフェクター・プロセッサー
http://narcologia.ru/goods/protein529834.html
http://narcologia.ru/goods/passionate955413.html
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