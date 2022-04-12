デュアルウォッチ　マイメロディ　クロミちゃん

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商品詳細
2006年頃購入購入当時に一瞬(1-2分)だけ手に巻いたような気がするので新品未使用ではなく、未使用に近いにしてます大事なものを保管する箱で保管していましたが、容器は小さな傷が全く無いわけではありません腕時計の電池切れてます質問お気軽に。
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