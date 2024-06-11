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BEACH QUEENS IS〈インフィニット・ストラトス〉 セシリア・オルコ…
商品番号 M44393569968
商品名

BEACH QUEENS IS〈インフィニット・ストラトス〉 セシリア・オルコ…
ブランド名 ウェイブ
特別価格 税込 1,680 円
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商品詳細

開封美品となります。未使用に近い美品かと思います。箱多少傷みございます。画像の物がお送りする全てとなります。画像にてご判断ください。BEACHQUEENSIS〈インフィニット・ストラトス〉セシリア・オルコット1/10完成品フィギュア#WAVE#IS〈インフィニット・ストラトス〉『IS〈インフィニット・ストラトス〉』シリーズ#セシリア・オルコット#BEACHQUEENSIS〈インフィニット・ストラトス〉セシリア・オルコット1_10完成品フィギュアフィギュア種類···スケールフィギュアキャラクター···コミック・アニメ・ゲーム素材···PVCスケール···1/10
http://narcologia.ru/goods/perforce69965.html
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