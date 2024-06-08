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- 本錫製 茶托 五客セット 在銘 ☆総重366g / 煎茶道具 ☆時代物☆
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商品詳細
本錫製茶托五客セット在銘☆総重366g/煎茶道具☆時代物☆B1005■サイズ(約):長さ10.3㎝、幅7.9㎝、高さ2.7㎝、総重366g
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