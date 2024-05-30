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- 値切り❌ LOLLAR ローラー P90 ドッグイヤー ギター ピックアップ
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商品詳細
タイプ...レスポールタイプシリーズ...Gibsonアクセサリー・パーツ...ピックアップ値引き❌まとめ買い割❌個別交渉はお控え下さい。断りコメント無しで即購入して下さってOKです。24時間内発送を心掛けてますので、発送時までこちらからコメントはしておりません。どうかご了承下さいませ。ローラーP90ドッグイヤー、化粧箱入り未使用品。■ブリッジ側用■直流抵抗値約8.01キロオーム、リード線の長さは約46cm。トップの磁極はS。黒カバー付き。LesPaulJrレスポールジュニアSGジュニアカジノES330【注意】ポスト投函出来ないサイズなので土日祝の発送は出来ません。値引き、取り置きはやってません。くれぐれも交渉はお控え下さい。こちらに断り無く即購入して下さってOKです。梱包にはリサイクル材を使用してます。
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