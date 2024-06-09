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大明万暦年製染め付け花籠図大皿
商品番号 F76193530026
商品名

大明万暦年製染め付け花籠図大皿
ブランド名 Fvital
特別価格 税込 10,350 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ほつが一ヶ所あります。綺麗な発色で鑑賞に耐えられます。縁は色々な幾何学模様次に図案化した2種類の花が描かれ見込み部分に堂々たる花籠があります。飾り皿にもいいですよ。ほつは金直しがあります。気になれば金継ぎしてみませんか？皿の径約29.3cm高さ約5cm高台外径約18.2cmです。大明萬暦年製とあります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　#美術品#骨董品。#中国骨壷#明時代#清朝時代#染め付け#金直し#工芸品#アンティーク#花籠#古伊万里#飾り皿#万暦年製
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