大明万暦年製染め付け花籠図大皿

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ほつが一ヶ所あります。綺麗な発色で鑑賞に耐えられます。縁は色々な幾何学模様次に図案化した2種類の花が描かれ見込み部分に堂々たる花籠があります。飾り皿にもいいですよ。ほつは金直しがあります。気になれば金継ぎしてみませんか？皿の径約29.3cm高さ約5cm高台外径約18.2cmです。大明萬暦年製とあります。 #美術品#骨董品。#中国骨壷#明時代#清朝時代#染め付け#金直し#工芸品#アンティーク#花籠#古伊万里#飾り皿#万暦年製