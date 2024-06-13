高田村 しんたろー グッズ

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商品詳細
高田村グラッテコースター等身SD各5高田村カフェ色紙とびユニPUS特典2枚、トランプ各2(2セット)、アクキー、アクスタ、缶バッジA4、缶バッジB3高田村PUS缶バッジ(通常)各2、ホロ各3、ミラー3、アクキー、アクスタ、特典ステッカー5、ステッカー等身3SD3ドット2画像の通りほとんどのしんたろーさんのグッズがあります。出来るだけまとめて希望ですが物によってはバラ売り可能です。(まとめて、即購入優先)しんたろーさんのブロマイドは別出品です。全て暗所で保管していた為美品です。推しですが引越しのため出品いたします。高田健志プテラたかはしたけぉ中野あるまふじみやめーやなな湖
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