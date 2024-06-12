

茶道具 掛け軸 主人公 塩澤大定(牧雲老師) 茶道具 掛け軸 主人公 塩澤大定(牧雲老師)



茶道具 掛け軸 主人公 塩澤大定(牧雲老師) 茶道具 掛け軸 主人公 塩澤大定(牧雲老師)



茶道具 掛け軸 主人公 塩澤大定(牧雲老師) 茶道具 掛け軸 主人公 塩澤大定(牧雲老師)



茶道具 掛け軸 主人公 塩澤大定(牧雲老師) 茶道具 掛け軸 主人公 塩澤大定(牧雲老師)



茶道具 掛け軸 主人公 塩澤大定(牧雲老師) 茶道具 掛け軸 主人公 塩澤大定(牧雲老師)



茶道具 掛け軸 主人公 塩澤大定(牧雲老師) 茶道具 掛け軸 主人公 塩澤大定(牧雲老師)



茶道具 掛け軸 主人公 塩澤大定(牧雲老師) 茶道具 掛け軸 主人公 塩澤大定(牧雲老師)



茶道具 掛け軸 主人公 塩澤大定(牧雲老師) 茶道具 掛け軸 主人公 塩澤大定(牧雲老師)



茶道具 掛け軸 主人公 塩澤大定(牧雲老師) 茶道具 掛け軸 主人公 塩澤大定(牧雲老師)



茶道具 掛け軸 主人公 塩澤大定(牧雲老師) 茶道具 掛け軸 主人公 塩澤大定(牧雲老師)



茶道具 掛け軸 主人公 塩澤大定(牧雲老師) 茶道具 掛け軸 主人公 塩澤大定(牧雲老師)



茶道具 掛け軸 主人公 塩澤大定(牧雲老師) 茶道具 掛け軸 主人公 塩澤大定(牧雲老師)



茶道具 掛け軸 主人公 塩澤大定(牧雲老師) 茶道具 掛け軸 主人公 塩澤大定(牧雲老師)



茶道具 掛け軸 主人公 塩澤大定(牧雲老師) 茶道具 掛け軸 主人公 塩澤大定(牧雲老師)



茶道具 掛け軸 主人公 塩澤大定(牧雲老師) 茶道具 掛け軸 主人公 塩澤大定(牧雲老師)

実家のお茶屋を閉店した為お安くお譲りします。主人公 「本当(本来)の自己」のこと。南禅寺管長塩澤大定/牧雲老師『主人公』共箱大本山南禅寺334世臨済宗南禅寺第11代管長未使用品ですが、長く店舗に陳列、保管していた事ご理解下さい。町の小さなお茶屋ですので箱等外箱に経年の汚れがある物もあります。その分お安くさせて頂いてますのでNC.NRでお願いします。箱から出しショーケースに飾っていた物、お店のお客様に求められ箱から出した物、全くの手付かずの物等色々ございます。完璧を求める方はご遠慮下さい。完璧品をお求めの方は空調設備の整ったデパート、百貨店、老舗のお店等でお求め下さい。私自身全くの素人に付き専門的な質問にはお答えできませんが私の出来る範囲での対応はさせて頂きます。交渉中でも購入者優先にしてますので早めの決断でお願いします。他にも茶道具等出品してます。#本の利休 茶道具まとめてます。必ずプロフィール参照して下さい。時々ですが長期の出張があり、対応出来ない時があります。その様な時をプロフィールに記載してます。#本の利休の書 短冊、色紙、掛け軸 纏めてます。