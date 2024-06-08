ポケモンカード vstarユニバース 1box シュリンク付き ペリペリ付き

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商品詳細
ポケモンカードゲーム ソード\u0026シールド拡張パックハイクラスパックVSTARユニバース シュリンク付き1boxになります。宅急便コンパクトのBOXに中身をこのまま入れて発送いたします。GEOにて購入いたしました。カード情報など控えの部分のみ切り取ったレシートもおつけします。すり替え防止の為返品やキャンセルは対応できませんのでご了承ください。またクレームなどの対応もできかねます。ご了承ください。気になることあればコメントください。是非ご検討よろしくお願いいたします。ボックスパックシングル···ボックス・パック
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