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Xotic EP BOOSTER
商品番号 I38405516409
商品名

Xotic EP BOOSTER
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 4,700 円
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商品詳細

だいぶ前に購入したものです。裏の土台のブヨっとした部分が溶けていたので外しました。本体のみ。EPBoosterXotic定価：¥19000#Xotic#EPBooster
http://narcologia.ru/goods/stepchild563252.html
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