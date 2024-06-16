サバ 人物 景徳鎮 花瓶 現代工芸品 装飾品 置物

ご覧いただき、ありがとうございます。即購入可能ですサイズです高13CM口径11CM底径7.5CM●詳しくは写真にてご確認の上ご判断下さい。●照明により色など実物と多少誤差が生じる場合があることを予めご了承ください。●素人の為、タイトルに誤りがあるかもしれません。●よろしくお願いいたします。



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