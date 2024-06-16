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サバ 人物 景徳鎮 花瓶 現代工芸品 装飾品 置物
商品番号 T67163727612
商品名

サバ 人物 景徳鎮 花瓶 現代工芸品 装飾品 置物
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 2,515 円
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商品詳細

ご覧いただき、ありがとうございます。即購入可能ですサイズです高13CM口径11CM底径7.5CM●詳しくは写真にてご確認の上ご判断下さい。●照明により色など実物と多少誤差が生じる場合があることを予めご了承ください。●素人の為、タイトルに誤りがあるかもしれません。●よろしくお願いいたします。
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