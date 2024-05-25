スターウォーズ　ボバフェット グリーンカード　サイン入り　フィギュア

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商品詳細
スターウォーズ、グリーンカードのボバフェットフィギュアです。サイン入りです。フック部分に穴、ブリスター日焼け、台紙スレ、台紙裏に商品管理タグが直接貼られています。神経質な方はご遠慮下さい。即購入歓迎です。#ケナー#ハズブロ
http://narcologia.ru/goods/recuperation239421.html
http://narcologia.ru/goods/ordering45079.html
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