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新品未開封 シュリンクなし『VSTARユニバース』 1BOX●レジでシュリンクを剥がされたままですので、封入率や製造番号は未開封の状態のものと同じになります。●送料負担を考え、1番安い方法で発送致します。その際、箱から全パック取り出して梱包し、箱は折り畳んで入れます。ご了承ください。●値下げは考えておりません。●何が出るかは分かりませんので、中身での評価はご遠慮ください。●プロフィール欄も確認後にご購入ください。トラブルは避けたいので、気にされる方は購入をご遠慮ください。 ポケモンカード ポケカ BOX