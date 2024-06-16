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天然肥松製 茶托/瓶敷 六客セット☆美しい木目☆ / 煎茶道具
商品番号 A84491646475
商品名

天然肥松製 茶托/瓶敷 六客セット☆美しい木目☆ / 煎茶道具
ブランド名 Avital
特別価格 税込 3,322 円
在庫状況 あり

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商品詳細

天然肥松製茶托/瓶敷六客セット☆美しい木目☆/煎茶道具サイズ(約):茶托：径8.8㎝、高さ2㎝、重さ18g瓶敷：径10.5㎝、高さ2.8㎝、重さ136g
http://narcologia.ru/goods/cotton409261.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford650773.html
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