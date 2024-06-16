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アート　北欧　オシャレ雑貨　壁掛け　絵画　モダンアート　ゴージャス　現代アート
商品番号 O47971897416
商品名

アート　北欧　オシャレ雑貨　壁掛け　絵画　モダンアート　ゴージャス　現代アート
ブランド名 Ovital
特別価格 税込 2,613 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただき誠にありがとうございます。【原画・一点もの】【作品情報】▪️タイトル　　【Aurora】▪️サイズ　　　Ｆ３　　　　　　　　（27.3㎝×22cm×1.6㎝）▪️タイプ　　　抽象画▪️素材　　　　アクリル絵の具、キャンバス生地▪️サイン　　　記載あり▪️その他　　　原画、一点物インテリアとしてゴージャスでお洒落なアートです。様々なお部屋のインテリアに合うおしゃれなアート【寝室・リビング・書斎・玄関・和室・オフィス・カフェ・ショップ・コンクリート壁】▪️原画（一点物）ならではの、温かみ、ユーモラスさをお楽しみください。◆軽量の木製パネルなので、画鋲や釘に引っ掛けて壁掛けにすることができます。◆パネルの側面も描いていますので、壁掛けやイーゼル等に立てかけてそのまま飾ることができます。◾️仕上げに画面保護剤を使用しております。※写真の色味と実物の色味は、照明などの関係により若干異なる場合がございます。▼その他にも出品しております。下のハッシュタグからご覧になれます。↓↓↓↓↓↓↓↓↓#ステラアート★★★★★★★一点もの原画です。#抽象画#原画#絵#ポップアート#オリジナル#現代アート#おしゃれインテリア#ウェルカムボード#プレゼント#アート#キャンパス#額縁#ギフト#おうち時間#癒し#オリジナルアート#北欧風#北欧#ラグジュアリー#北欧インテリア#モダンアート#アートパネル#モダンアート#タペストリ#インテリアアート#壁掛け#パネル#サロンインテリア#インテリアパネル#エレガント#アートキャンバス#モダン#北欧#バリアート#リゾート#シンプル#アート作品#新築祝い#リラックス#抽象#幸せ#モダニズム#アーティスト#ダイニングテーブル#輸入家具#高級家具#モデルルーム#イタリア家具＃玄関#1点もの＃コレクション#オーロラhappinesspaintingJapanesepaintingoriginalpicturefunpictureonlyonepaintingintheworldJAPANJapanart
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