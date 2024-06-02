盆栽鉢　小品盆栽　ミニ盆栽　骨董品　レトロ　雄山

ご覧いただき有難うございます。こちら、メルカリでのみ出品中です。他サイトでは販売しておりませんのでよろしくお願いいたします。●商品 盆栽鉢 ●手前の青いミニ盆栽鉢1個が商品です。窯印 写真ご参照ください。●ご注意●全て古いもので使用済みとなります。経年劣化による傷や汚れがあります。写真の状態でのお渡しとなります。アンティーク品にご理解いただける方のみ、ご検討ご購入お願い致します。色合いについては出来る限り見た目と同じようになるよう努力しておりますが、実物と異なる場合がございます。●その他●違う角度や拡大など写真の差し替えご希望の方はコメントください。お値下げ希望など、その他お気軽にお問い合わせください。なお、返信にお時間をいただく場合がございます。一番最後の写真は、他の面と比較して、表面の手触りが一番荒かったところを反射でわかりやすく撮ったものです。少しでも質感が伝わればと思います。●検索ワード●盆栽盆栽鉢小品小品盆栽ミニ盆栽鉢ミニ雄山寺山アンティーク知恩院南禅寺風景京都百景



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