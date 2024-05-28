エイジド ピックアップカバー ハムバッカー レリック

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商品詳細
エイジド加工したニッケルメッキのハムバッカー用カバーです。10.4mmピッチ10mmピッチ9.8mmピッチどちらも用意出来ますが、在庫状況によって多少変わりますので、お問い合わせ下さい。フロントは9.8mmピッチでリアは10mmピッチと言ったご注文も可能です。価格は2個で6980円となります。ゴールドのカバーは＋2000円となります。ご注文後のエイジド加工〜発送となりますので発送まで数日お時間を頂きます。ご了承ください。※他にも各種カスタムサーキット、エイジドパーツ等販売中です。
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http://narcologia.ru/goods/protein890534.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce379655.html
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