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KONAMI コナミ ときめきメモリアル ときめきフィギュア7種セット！！
商品番号 M83901427073
商品名

KONAMI コナミ ときめきメモリアル ときめきフィギュア7種セット！！
ブランド名 Mvital
特別価格 税込 3,555 円
在庫状況 あり

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商品詳細

KONAMIコナミときめきメモリアルときめきフィギュア7種セット！1997年のプライズ品、長い間タンスの奥にしまわれてました。箱は潰れたり凹んだり色褪せたり汚れていてほこりっぽいです。全部空いてたので、中のフィギュアも確認しました。ベトベトしていて、汚れ、ホコリがついてしまっています。箱の髪色と違う髪色の子もいました。状態良くはありませんがこのままの状態で大丈夫な方いらっしゃいましたらよろしくお願い致します。フィギュア種類···コレクションフィギュア性別···女
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