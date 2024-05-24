KONAMI コナミ ときめきメモリアル ときめきフィギュア7種セット！！

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商品詳細
KONAMIコナミときめきメモリアルときめきフィギュア7種セット！1997年のプライズ品、長い間タンスの奥にしまわれてました。箱は潰れたり凹んだり色褪せたり汚れていてほこりっぽいです。全部空いてたので、中のフィギュアも確認しました。ベトベトしていて、汚れ、ホコリがついてしまっています。箱の髪色と違う髪色の子もいました。状態良くはありませんがこのままの状態で大丈夫な方いらっしゃいましたらよろしくお願い致します。フィギュア種類···コレクションフィギュア性別···女
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