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輸入クラシックレコード　8点
商品番号 L95705694991
商品名

輸入クラシックレコード　8点
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 3,325 円
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商品詳細

中古品です。15年ほど前に、知り合いから譲り受けたものですが、当時に頂いた状態で箱に保管してありました。レコード盤自体には、目立って傷は見当たりません。◉ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮　ウィーン・フィルハーモニー　　ブラームス　交響曲第一番　　レーベル　victor◉ヘルベルト・フォン・カラヤン　　　フィルハーモニー管弦楽団ムソルグスター　展覧会の絵　　レーベル　columbiaフランス◉フィラデルフィア管弦楽団/ユージーン・オーマンディ　　バロック　管弦楽のための協奏曲　　レーベル　　columbiaUSA◉ボブ・ジェームズ　ONEはげ山の一夜◉マウリッツィオ・ポリーニ　イタリア弦楽四重奏団　　ブラームス　ピアノ五重奏曲へ短調op.34◉クリーヴランド・オーケストラ/リカルド・シャイイ　ストラヴィンスキー　プランタンの祭典◉東京カルテット　ハイデン/ブラームス◉キョン・ファー・チョン　バイオリンコンサート/ロンドン交響楽団　　古い物ですので、ケースは、傷、日焼け等あります。　バラ売り、ご希望伺います。
http://narcologia.ru/goods/Lincoln988602.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture947241.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture172741.html

輸入クラシックレコード　8点
中古輸入クラシックレコード 8点 #ヴィンテージ# motrizquimica.com.br

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