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商品詳細
中古品です。15年ほど前に、知り合いから譲り受けたものですが、当時に頂いた状態で箱に保管してありました。レコード盤自体には、目立って傷は見当たりません。◉ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮 ウィーン・フィルハーモニー ブラームス 交響曲第一番 レーベル victor◉ヘルベルト・フォン・カラヤン フィルハーモニー管弦楽団ムソルグスター 展覧会の絵 レーベル columbiaフランス◉フィラデルフィア管弦楽団/ユージーン・オーマンディ バロック 管弦楽のための協奏曲 レーベル columbiaUSA◉ボブ・ジェームズ ONEはげ山の一夜◉マウリッツィオ・ポリーニ イタリア弦楽四重奏団 ブラームス ピアノ五重奏曲へ短調op.34◉クリーヴランド・オーケストラ/リカルド・シャイイ ストラヴィンスキー プランタンの祭典◉東京カルテット ハイデン/ブラームス◉キョン・ファー・チョン バイオリンコンサート/ロンドン交響楽団 古い物ですので、ケースは、傷、日焼け等あります。 バラ売り、ご希望伺います。
http://narcologia.ru/goods/Lincoln988602.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture947241.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture172741.html
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中古輸入クラシックレコード 8点 #ヴィンテージ# motrizquimica.com.br
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輸入クラシックレコード 8点 - ミュージシャン
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