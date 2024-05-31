文殊菩薩　銅製　箱付　仏像 彫刻 置物 開運 風水 骨董 古美術 アンティーク

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主題···仏像・神像素材···ブロンズご覧いただきありがとうございます。・文殊菩薩の製の仏像です。・文殊菩薩とは、大乗仏教の崇拝の対象である菩薩の一尊、一般に智慧を司る仏とされる。（三人寄れば文殊の知恵など）・存在感のあるものと思います。・威厳のある御顔、そして優しい雰囲気をしておられると思います。・雰囲気からしまして、かなり年期が入った感じがします。・画像の箱（かなりの経年劣化、オマケ程度とお考えください。）が付属致します。・現状渡しになりますので程度等は画像にて良くご確認の上、ご判断くださいませ。・かなり年期の入った古い中古品だと思いますので、塗装の劣化、アタリ、スレ、サビ等はありますことをご理解くださいませ。・銅製品ということで、内部にガラガラと鋳造時の型の残り等ございます。（頻繁にあるものです。）・サイズは、高さ約28cm、最大幅約21.5cm、重量約3.2kgです。・祈願、開運を狙われる方、又は美術品としてコレクションいかがでしょうか？・※茶筅はサイズの指標用の為付属しません。【以下お願い事項です（重要）。】・付属する物は画像の物がすべてになります。・時間の経過によるスレ、汚れ、キズ、がございますので、画像でのご判断でよろ しくお願いします。・中古品ですので神経質な方、完璧なものをお探しの方は購入をお控えくださいませ。・真贋、材質等は当方の主観にて表記しておりますので出品のタイトルは参考程度 に御考え下さいませ。・商品説明に無い様な大きなダメージ等ある場合以外、御購入者様の都合でのご返品はお受けできませんのでご了承よろしくお願い致します。ご不明な点がございましたらコメントお願い致します。