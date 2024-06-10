

真作】橋本独山/對雲/相国寺派管長/五言絶句/掛軸/名家伝来/AC-499-



真作】橋本独山/對雲/相国寺派管長/五言絶句/掛軸/名家伝来/AC-499-



真作】橋本独山/對雲/相国寺派管長/五言絶句/掛軸/名家伝来/AC-499-



真作】橋本独山/對雲/相国寺派管長/五言絶句/掛軸/名家伝来/AC-499 ...



真作】橋本独山/對雲/相国寺派管長/五言絶句/掛軸/名家伝来/AC-499-



真作】橋本独山/對雲/相国寺派管長/短冊/五言絶句/掛軸☆宝船☆M-632-



超歓迎得価 ヤフオク! - N053真筆【橋本独山(南苑窟) 臨済宗相国寺派3 ...



超歓迎得価 ヤフオク! - N053真筆【橋本独山(南苑窟) 臨済宗相国寺派3 ...



真作】橋本独山/對雲/相国寺派管長/短冊/五言絶句/掛軸☆宝船☆M-632-



お得】 進撃の巨人 浮世絵木版画「巨人襲来之図」 絵画/タペストリ ...



持ち送り】長さ37cm 社寺仏閣、山車、屋台、神殿、だんぢり彫刻 代引き ...



印象のデザイン 【真作】橋本独山/對雲/相国寺派管長/五言絶句/掛軸 ...



100％本物 ウルトラマンジード セット 全巻+劇場版 BOX Blu-ray アニメ ...



GINGER掲載商品】 【真作】介せん/鯉画賛/鯉図/掛軸☆宝船☆AB-931 ...



真作】橋本独山/對雲/相国寺派管長/短冊/五言絶句/掛軸☆宝船☆M-632-

【真作】【参考】橋本独山/對雲/相国寺派管長臨済宗の僧。相国寺派管長。相国寺百二十八世。新潟県生。独山は字、法諱は玄義。号を南苑・対雲。天龍寺僧堂の峨山昌禎によって得度。富岡鉄斎に絵を学び、書画に秀でた。昭和13年(1938)寂、70才。【作品状態】本紙は紙本肉筆です。本紙、表装共に良好です。桐極め箱付（修堂）軸丈縦166cm×幅34cm作品サイズ37cm×7.5cm写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。