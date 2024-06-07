Pearl スネア スタンド S-930D

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商品詳細
製品説明無段階調整が可能なユニロック機能を搭載したモデルです。上部のバスケットは開閉し、10インチから14インチまでのスネアドラムに対応します。低めのセッティングを可能にしたローポジションタイプ。胴深いスネアを使用するプレイヤーにおすすめ。高さ:14.57インチ-21.65インチバスケット:10インチ-14インチのドラムティルター:ユニロックアームチップ:エアサスペンションラバーチップレッグ:ダブルブレースラグレッグチップ:ラバー軽く使用していましたが、特に問題はありませんでした。
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