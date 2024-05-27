激レア　弦レス　電子ギター　east EA-DG01B 新品未使用！！



電子ギター | 株式会社アズマ



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激レア 弦レス 電子ギター eastEA-DG01B新品未使用！！です今回初めて開封しました本体はまだ袋から開けていませんが袋の中から動作チェックしました。問題ありません。新品未使用品となります。スピーカー内蔵充電式 弦の交換も不要です。袋の中から音出ししましたがリアルなサウンドで驚きました電池も8時間持ちますので便利です箱にエアパッキンにて配送です。よろしくお願い致します。未使用品です 出品はかなり少ないのでおすすめです。タイプ···その他