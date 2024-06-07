【非売品】hideポスター【超希少】最終値下げ

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未開封、未使用品になります。『hideMemorialDaySpecial～hide満載！24時間ニコニコ生放送～』の番組内のhideカルトQプレゼント賞品、お風呂にも貼れちゃう！『hideクリアポスター』です。hideにまつわるカルトQ全問正解者の中から1人(24時間放送の間に6回あったので6人)が貰える賞品でした。出品している商品はポスター1枚と当選証明書の2点になります。hideやXJAPANが好きな方、コレクションにいかがでしょうか。