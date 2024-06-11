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商品詳細
美少女戦士セーラームーン 指示ボールペン・うさぎ＆ちびうさ・ウラヌス＆ネプチューン・プルート＆サターン・うさぎ＆衛★こちらでお譲りいただきましたが、転居にともない泣く泣く手放すことにいたしました。*お譲りいただいた時から、一部、外箱に小さな汚れがございます。（画像10枚目にてご確認ください）新品未使用です。未使用の為、インクが出るか確認できていません。即購入OKバラ売りは不可です。ご了承いただける方のみご購入お願いいたします。◆ぷちぷち+防水対策をして発送いたします。人気タイトル...美少女戦士セーラームーングッズ種類...文具
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