八木勇征 ヤギッコリー カード付き

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FANTASTICSファンタ八木勇征メンプロヤギッコリー即購入⭕️これ以上自分から値下げはしないので、値下げ待ちの方はコメントにて希望価格を教えてください。何度かライブに持ち運びました。その後、暗所で保管していましたが、素人管理のため気になる方はご購入をお控えください。【画像3枚目】透明の部分が少しぼこっと突き出ていますが、開封時には既にありました。使用した際もあまり気にせず使用できました。【画像4枚目】付属のカードはずっとヤギッコリーの後ろに入れていたので少し曲がってます。写真には写らなかったのですが、多少の傷はあります。