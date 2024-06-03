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- 法隆寺古材 昭和百萬塔 香炉 同材敷台付 大野管長書付箱 M R5529
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商品詳細
大きさ (香炉）高さ約１２．５cm 幅約６㎝(台）高さ約２．９cm 幅約１２㎝×幅約１２．２㎝香炉に汚れ傷が見受けられます。（画像6枚目）土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/perpetual272346.html
http://narcologia.ru/goods/unusable624774.html
http://narcologia.ru/goods/rouge977710.html
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法隆寺古材 昭和百萬塔 香炉 同材敷台付 大野管長書付
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