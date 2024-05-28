シャクヤ sr ★極美品

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シャクヤsr★完美品です。センタリングPSA10の範囲内で白欠け、ホロ欠け、カード表面の傷等一切ないと思いますのでPSA10取れると思います。元々PSA提出予定でしたが時間がかかる上にPSAの価格の大暴落により現在値段に大差がありませんので出品に至りました。あくまで素人の目線にはなってしまいますので写真でご判断下さい。また動画等もご要望あれば追加致します。★★現在、ポケカ素体の完美品を複数売却中★★※受け取り連絡は受け取り後1日以内で基本的にお願い致します。※当方、プロでは御座いませんのであくまで素人目線になりますのでご了承ください。※商品受け取り後の返品は出来ません。シャクヤ[SR]（s6K_082/070）ソード＆シールド拡張パック漆黒のガイストブランド：ポケモンカードゲームパッケージ：シングルカードボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···SR