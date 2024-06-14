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【希少品】レジェンド メタグロス ミラー 1ED 美品
商品番号 F14333431421
商品名

【希少品】レジェンド メタグロス ミラー 1ED 美品
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 3,206 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メタグロスミラー1ED053/080L2状態は写真でご確認ください。価格参考9000円前後で美品は売買されています。2010年のカードですが、とても状態が良いですトラブル防止のため返品等は受け付けておりません。即購入可
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