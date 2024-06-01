ディズニー　#MY推しDAYS うちわカバー　全4種　コンプリート

プロフィールを必ず読んで下さい。出品概要・新品未使用です。・商品獲得時の状態です。・アミューズメントにて獲得。商品獲得時の傷や変形はご容赦ください。ご理解のある方のみ宜しくお願いいたします。神経質な方はご購入をご遠慮下さい。値下げ交渉は受け付けておりません。基本的にバラ売り不可です商品詳細◎ディズニー #MY推しDAYSうちわカバー 全4種 コンプリート【FDT】#MY推しDAYSうちわカバー種類：4種サイズ：約40cmミッキー\u0026フレンズディズニーミッキーミニードナルドチップデールディズニーうちわカバー発送方法・らくらく、またはゆうゆうにて発送いたします。・送料軽減のため紙袋またはリサイクルダンボールで包んでの配送となります。・交渉途中でも、即購入された方を優先させていただきます。⚪︎折りたたみテープ等の圧縮固定を致します予めご了承ください。新品、未使用非売品 アミューズメント限定キャラクター···コミック・アニメ・ゲームグッズ種類···プライズ/一番くじ



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