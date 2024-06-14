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【新品未開封】ポケモンカード　スノーハザード　BOX シュリンク付き
商品番号 S45410278840
商品名

【新品未開封】ポケモンカード　スノーハザード　BOX シュリンク付き
ブランド名 Sswirl
特別価格 税込 3,572 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。◆ポケモンカードゲーム◆・ソード\u0026シールド拡張パック　スノーハザード１BOX　新品・未開封・シュリンク付きです。ポケセンオンライン産→自宅にて保管しておりました。未開封商品の為、開封後の中身で評価をする方は購入をご遠慮下さい。すり替え防止の為、返品キャンセルも不可とさせて頂きますのでその点ご理解の上ご購入お願い致します。ボックスパックシングル...ボックス(box)種類...ポケモンカード(ポケカ)
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