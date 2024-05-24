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YAMAHA RS420 REVSTAR
商品番号 E72351192408
商品名

YAMAHA RS420 REVSTAR
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 11,699 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【〜9/18まで1日500円ずつ値下げしていきます】ヤマハレブスター　RS420です。HH配列のギターばかり増えてきたので出品します。ファクトリーブルーはそもそもタマ数が少ないようですが、当方が入手した時点で素人作業と思われるレリック加工がなされていました。そのため格安で出品します。値引きを希望される方はコメントで金額を提示してください。安めで出しているので大幅な値下げは難しいですが、少しであれば対応可能です。見た目以外は【音出し問題なし】【ネックほぼストレート】【フレット7割以上】という感じで実用には一切問題ありません。ロッドは両方向回ります。適当なソフトケースに入れたうえダンボールで梱包しての発送となります。ソフトケースはおまけ程度と考えてください。出品にあたり清掃しようと弦を緩めたところ3弦がペグポストのあたりで伸びてしまい、このままでは使用できません。+2000円いただければ正規品エリクサーoptiwebを張った状態でお渡しします。このままでも問題ないという方は即購入してくださって大丈夫です。五反田駅あたりまで来られるのであれば手渡し可能です。その場合送料分は値引きします。先にコメントでお伝えください。時間のあるときに営業所へ持ち込むので、発送まで少しお時間いただきます。よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/moped896268.html
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