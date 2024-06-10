激レア！イチロー 94年 鈴木一朗バージョン 直筆サインボール

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イチロー鈴木一朗バージョンの94年直筆サイン入りコミッショナー公式使用球です。サインボールの鈴木一朗バージョンは極めて貴重で、市場にはなかなか出回らない入手困難品かと思います。写真からも判断できるかと思いますが、本人によって書かれたものです。実使用ボールのため、状態を”やや傷や汚れあり”にしています。UltraProUVカットケースに入れて発送いたします。マリナーズにて日本人初の殿堂入りを果たし、イチローのサインアイテムのプレミアが上がっていますが、メジャーリーグ殿堂入りする2025年には更なる価格高騰が考えられます。この機会にいかがでしょうか。※奥のカード3枚は商品に含まれておりません。追加¥500でセットとしてお付けできます。その他、松井秀喜や大谷翔平、ベーブルースも出品中です。ご興味のある方は出品リストをご覧ください。↓↓↓#Makotoメジャーリーグ『コメント失礼いたします。購入を考えているのですが、こちらの商品はお値下げ可能でしょうか？』↑この定型文はやめてください。希望金額をお願いします。WBC吉田正尚オールスターメジャーリーグニューヨークヤンキースマイアミマーリンズMLB直筆サインオートToppsupperdeckbbmプロ野球