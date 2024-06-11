BEHRINGER POWERPLAY P1 インイヤー・モニター



POWERPLAY P1 インイヤー・モニターアンプ



Behringer インイヤーモニター アクティブタイプ ベルト取り付け可能 ステレオ/モノラル切り替え可能 LRバランス調整可能 9V電池で最大12時間駆動 別売りアダプター駆動可能 P1 ブラック



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ベリンガーの「P1」はライブやレコーディングで簡単にヘッドホンの音量やサウンドバランスを調整できるコンパクトなインイヤー・モニターアンプです。・マイクスタンドやベルトに取り付け可能・ステレオ/モノラルの切り替えが可能・9Vバッテリーで最大12時間の駆動が可能(別売の電源アダプターも有り)・2系統のXLR入力があるのでステレオ入力でもモノラル2種類入力でもOKでL/Rバランスノブで調整可能自宅でたまに使っていた程度なので傷などもなく綺麗です商品は写真の物が全てで、箱もマニュアルもありませんがネットからダウンロードしたマニュアルのプリントをお付けしますまた、電源アダプターは別売になっていますが自宅で使っていたアダプターもお付けします