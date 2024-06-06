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C100 AliceSyndrome* 風真いろは プレイマット、スリーブ
商品番号 Y91115911479
商品名

C100 AliceSyndrome* 風真いろは プレイマット、スリーブ
ブランド名 Yswirl
特別価格 税込 3,198 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コミックマーケット100にて遠坂あさぎ先生のサークルAliceSyndrome*から頒布されたホロライブ風真いろはのプレイマットとスリーブのセットです。新品の未開封品となりますが、外装の細かい傷や汚れ等を気にされる方は購入をご遠慮ください。発送の際、プレイマットは折り畳ませて頂きます。
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http://narcologia.ru/goods/secretarial130716.html
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