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- C100 AliceSyndrome* 風真いろは プレイマット、スリーブ
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商品詳細
コミックマーケット100にて遠坂あさぎ先生のサークルAliceSyndrome*から頒布されたホロライブ風真いろはのプレイマットとスリーブのセットです。新品の未開封品となりますが、外装の細かい傷や汚れ等を気にされる方は購入をご遠慮ください。発送の際、プレイマットは折り畳ませて頂きます。
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http://narcologia.ru/goods/secretarial130716.html
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