VOX VT40X 40W ハイブリッドパワーアンプ 真空管アンプ ギターアンプ

●商品名VOXヴォックスVT40X40Wハイブリッドパワーアンプ真空管アンプギターアンプ●状態美品 側面に小さな傷ありますがused品としては全体的に綺麗な状態。使用による細かな傷やスレ等ございますが、大きな傷や汚れもなく比較的綺麗な状態です♪動作確認・簡易クリーニング済み※あくまでUsed品になりますので細かな傷、汚れはございます。画像にてご確認ください♪●付属品本体ACアダプター取説※画像にある物が全てです♪●商品特徴小型サイズながら芳醇なローエンドを獲得する独自のバスレフ構造エディットはもちろん、アンプ/エフェクトのカスタマイズや追加が可能なソフトウェア「ToneRoom」を用意往年の名機、世界中のスタンダード・アンプが集結。11種類(エディター/ライブラリアン・ソフトウェア使用時は20)ものアンプ・モデルを搭載単体機並のクオリティを誇る多彩なエフェクトを13種内蔵著名ギタリストのシグネイチャ・サウンドを含む即戦力プログラムを33種(エディター/ライブラリアン・ソフトウェア使用時は60)内蔵★確認必須事項★※中古品であるため汚れ、変色、くすみ、傷、擦れなどある場合がございます。画像を参照の上、御入札下さい。※商品はスマートフォンで撮影しております。色合いや状態が実物とは異なる場合がございます。※商品状態の感じ方には個人差がありますので、“中古品”という事をご理解いただき、神経質な方の入札はご遠慮ください。ご不明な点は入札前にご遠慮なくご質問下さい。分かる範囲でお答えいたします。ご了承の上、御入札の程宜しくお願い致します。※他サイトへの併売を行なっている為、予告無く商品が削除される場合がありますので、ご注意ください。



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