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深付五徳蓋置　 恒峰　陶器
商品番号 P26660552038
商品名

深付五徳蓋置　 恒峰　陶器
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 3,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

深付五徳蓋置　恒峰　陶器幅約5.5cm高さ5.5cm大切に使っていただける方にお譲りしようと思い出品しました。長期保管品のため、箱が少しくたびれております。ご理解上ご購入ください。種類···茶道具
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