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知り合いに三線をオーダーするので、この度出品します。商品名:沖縄 蛇 本皮 三線付属品：黒檀のウマ皮の材質:蛇本皮棹の材質: 木材【状態】☆職人に作られてる三線です。梱包方法プチプチとリサイクルダンボールや巻きダンボール、タオル（新品）など状況に合わせて梱包させて頂きます。※こちらはあくまで中古品になります。商品の評価は主観的な内容になりますのでご了承下さい。■全商品を簡易クリーニング、除菌クリーニングを実施しています。個人出品で多少見落としや取りきれない汚れが残っていることもありますので完品をお求めの方はご購入の際はご留意くださいm(__)m写真を沢山載せていますので、そちらから状態や付属品のご確認をよろしくお願い致します。付属品は、写真の物が全てとなります。 即購入大歓迎です。限界価格での出品の為、お値下げはご遠慮くださいませ。また、中古品の為、神経質な方のご購入はお控え下さいませ。沖縄琉球伝統芸能弦楽器趣味音楽日本文化楽器三線三味線沖縄本革蛇皮おうち時間趣味演奏祭り弦楽器踊り初心者セット初心者民謡楽器 本皮沖縄楽器弦楽器