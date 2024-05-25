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- 大澤扶二子 ヴェネチア 油彩画 絵画 油絵 送料無料 SM号サイズ
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商品詳細
真作保証で1点物になりますキヤンバス裏に本人直筆、題名、サイン、名前の記載２０２３年度美術年鑑評価格SMサイズで１９万になります大澤扶二子美術年鑑掲載勤美術展（金賞)神奈川女流展(入)二科展(入)二科展支部（受賞）ＡＪ(アート・ジャーナル)(58号)日本選抜作家に推薦（掲載）ヨーローッパ各国から組織された「A.M.S.C」芸術家会員をスペイン本部マドリードよりゴールド受賞。「Ａ.Ｍ.Ｓ.Ｃゴールド芸術家会員」の推薦を受ける。アートジャーナル主催第7回世界平和芸術家協会展（美術選奨賞）2018年マスターズ大東京大会展（拓青芸術協会特別賞）新日本美術院展（心美会賞）国際ＨMA芸術祭招待出品展２０１８年日伊里程標（ピエトラ・ミリアーレ）芸術勲章（受賞）（イタリア国立ローマ・ラ・サビエツァ大学展示、,永久収蔵）2018年新美術新聞（美術年鑑社）掲載2020年クロードモネ生誕180年記念エコール、ド、パリ文明開化美術賞受賞「パリの街角」個展、二人展、グループ展、多数聖画教会展(所属)東京岩手美術展(会員)元新日本美術院（理事及び展覧会審査員）SM号キャンバスサイズ22,7cm×15，8㎝額サイズ３8,5㎝ｘ３1，５cm(ガラス)送料無料（郵パック、時間、日にち指定できます）木製の新品額入りです油絵具に張りキャンバス絵画の種類...油彩画・油絵形式...額縁入り主題...風景・海景主な画材...油彩絵の具
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