SLH YUMA チェキ

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SLHYUMAチェキ23枚になります。購入後、チェキファイルに入れ暗所にて保管しておりましたが、素人保管の為神経質な方は御遠慮下さい。バラ売り可能ですが、売り切りたい為割高になります。ご了承ください。コメントがあってもまとめて購入してくださる方優先。お値段は送料手数料込みのお値段です。まとめての場合のみお値下げ交渉⭕️即購入⭕️バラ売り⭕️