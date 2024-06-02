仏像コレクション極4 和の心【全10種】コンプリートセット

仏像コレクション極4和の心【全10種】コンプリートセットです。［セット内容］①不動明王坐像（石膏タイプ）②釈迦如来坐像（石膏タイプ）③増長天像（石膏タイプ）④持国天像（石膏タイプ）⑤不動明王坐像（極彩色タイプ）⑥不動明王坐像（ノーマルタイプ）⑦釈迦如来坐像（金色タイプ）⑧釈迦如来坐像（ノーマルタイプ）⑨増長天像（ノーマルタイプ）⑩持国天像（ノーマルタイプ）新品未開封です。カプセルは付きません。ミニブックお付けします。初期不良に関してはメーカーへお問い合わせください。ガチャガチャガチャポンカプセルトイ



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