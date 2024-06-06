【五彩ぐい呑み/龍陶】陶芸品　伝統陶芸 茶道具 湯呑み 5客

ご覧いただきありがとうございます。実家を整理していたら出てきました。もう使用しないそうなので、出品致します。▪️商品：五彩ぐい呑み▪️作：不明▪️サイズ：(約)素人採寸の為高さ5㎝直径6.5㎝▪️状態：未使用品大きな傷や汚れはないと思います。写真でのご確認お願い致します。※気になる点がある神経質な方は購入を御遠慮願います。※見落としで説明には無く、画像にて確認できるものもございますので状態は画像にてご確認後納得の上ご購入をお願いいたします。tk



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