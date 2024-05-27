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TWICE What is Love ? バインダー トレカ ケース
商品番号 N82168336517
商品名

TWICE What is Love ? バインダー トレカ ケース
ブランド名 Nswirl
特別価格 税込 2,437 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TWICEのWhatisLove?の韓国限定公式グッズのバインダー(トレカケース)です。トレカ保存用に保管していた為、頻繁に使用はしていませんでしたが、傷やへこみがあります。(写真4枚目)TWICEのWhatisLove活動時の韓国限定公式グッズです。自宅保管ですので細かいスレ、キズ、などをご了承のうえ御購入ください、宜しくお願い致します。✳︎値段交渉など、気になることがございましたら、お気軽にコメントしてください。#twice
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