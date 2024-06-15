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ブロンズ像　銅像　金属工芸　置物　インテリア　年代物　骨董　工芸品　美術品　V3
商品番号 V71438264036
商品名

ブロンズ像　銅像　金属工芸　置物　インテリア　年代物　骨董　工芸品　美術品　V3
ブランド名 Vswirl
特別価格 税込 80,028 円
在庫状況 あり

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商品詳細

骨董工芸品美術品松盛銅器銅像ブロンズ像のオブジェです。重さ約2.4kgです。保管上の経年変化が見られますが、とても美しい年代物です。#gesundの絵画アート彫像商品はこちら#gesundの人間国宝商品はこちら#gesundの銅像アート彫像商品はこちら#gesundのインテリア　商品はこちら自宅保管していたものなので、細かな傷はご了承ください。気になる方・神経質な方は購入をお控え下さい。状態を画像にて確認してからご購入の検討をお願いいたします。中古品の為、ご理解のある方のみお願いいたします。当方専門知識がないため詳細は不明です。予めご了承ください。骨董品　古美術　古玩　アンティーク　唐銅　金工師　松盛　銅製　仏教美術　金銅　仏像　金属工芸　工芸品　美術品　時代物　有田焼　ヴィンテージ　九谷　茶道具　華道　茶道　七宝焼　香道具　お洒落　海岸風　ヨーロッパ　芸術　手作り　一点物　丁寧な暮らし　シンプルな暮らし　フランス　ドイツ　北欧　暮らしの道具　MoMA　2629H05203A2592
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