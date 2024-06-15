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- ポケモンカードVSTARユニバース 10パック 1BOX分 未開封
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商品詳細
ポケモンカード VSTARユニバース 1BOX家電量販店で購入しました。シュリンクとペリペリは剥がされてます。パックのみ袋に梱包して発送します。箱はつきませんm(__)m封入率はシュリンク付きボックス売りと変わりありません。(製造番号一致)※よく質問でサーチしてますか？などと聞かれますがそこまで器用ではありませんし、完全未サーチ品です！ご安心して購入して下さい。評価を参照にご購入ください。中身での評価はご遠慮ください。無茶すぎる値下げ交渉はご遠慮ください。コメントなしでの即購入歓迎しております(^^)
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