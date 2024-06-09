旧野首教会　ロゲットカード

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商品詳細
Logetcard第一弾旧野首教会長崎県 004小値賀町 001A01-2004-003長崎県 小値賀町 野崎島旧野首教会のロゲットカードです。野崎島に行く町営船はまゆうの中でいただけるカードです。#ロゲットカード#logetcard#旧野首教会#小値賀島#小値賀町#野崎島#隠れキリシタン#長崎#カード#はまゆう#五島列島販売方法···単品
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ホロレンズ体験でロゲットカードゲット！！｜軍艦島デジタルミュージアム
カード一覧 | ロゲットカード公式サイト | ストーリーノート
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